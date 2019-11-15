Жорди Альбу, которому 30 лет, на тренировки возит отец

По словам Пике, у футболиста даже нет водительских прав.

Один из лидеров Барселоны Жерар Пике рассказал некоторые интересные подробности о своих одноклубниках - 17-летнем Ансу Фати и 30-летнем Жорди Альбе.

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“Фати? Думаю, его подвозит отец. Впрочем, как и 30-летнего Альбу, у которого до сих пор нет водительских прав. Честно говоря, он даже не хочет сдавать экзамены. Более того, он никогда не пробовал“, - цитирует Пике ESPN на своей страничке в Twitter.

Ранее Жерар Пике заявил, что у Лионеля Месси и Антуана Гризманна нет конфликта.