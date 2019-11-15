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Милота дня: Фанат Барселоны сделал предложение своей девушке на Камп Ноу

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Болельщик сделал важный шаг в своей жизни прямо на трибунах.
Домашняя арена Барселоны - Камп Ноу
Домашняя арена Барселоны - Камп Ноу
Getty Images

Домашний стадион Барселоны Камп Ноу стал местом, где один из фанатов "сине-гранатов" решился сделать ответственный шаг в своей жизни.

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К одной из пар на трибуне подошли представители клубного телевидения и предложили болельщику спеть, однако вместо этого он заявил, что у него есть другое важное дело, которое он хочет сделать. Парень встал на колено и протянул кольцо своей девушке, которая ответила согласием.

Зрители, находившиеся на стадионе, встретили будущих молодоженов аплодисментами, а Барселона опубликовала видео случившегося на своей страничке в Twitter, сопроводив его подписью: "Камп Ноу - место, где происходит магия".

Ранее сообщалось, что украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко сделал предложение своей девушке прямо на НСК Олимпийский.

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Теги: Барселона, Камп Ноу, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, предложение, видео
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