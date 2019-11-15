Милота дня: Фанат Барселоны сделал предложение своей девушке на Камп Ноу
Домашний стадион Барселоны Камп Ноу стал местом, где один из фанатов "сине-гранатов" решился сделать ответственный шаг в своей жизни.
Читай также: Дорогостоящий новичок Реала после трансфера бросил мать своего ребенка ради модели
К одной из пар на трибуне подошли представители клубного телевидения и предложили болельщику спеть, однако вместо этого он заявил, что у него есть другое важное дело, которое он хочет сделать. Парень встал на колено и протянул кольцо своей девушке, которая ответила согласием.
Camp Nou, where magic happens pic.twitter.com/vwZXNElMnn— FC Barcelona (@FCBarcelona) 15 листопада 2019 р.
Зрители, находившиеся на стадионе, встретили будущих молодоженов аплодисментами, а Барселона опубликовала видео случившегося на своей страничке в Twitter, сопроводив его подписью: "Камп Ноу - место, где происходит магия".
Ранее сообщалось, что украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко сделал предложение своей девушке прямо на НСК Олимпийский.
Полная версия правил