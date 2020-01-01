Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ракитич может перейти в Атлетико

Комментариев: 0
Хорват в ближайшее время сменит клубную прописку.
Иван Ракитич
Иван Ракитич
Getty Images

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич может перебраться в Атлетико, сообщает AS со ссылкой на Movistar+.

Источник утверждает, что руководство мадридского клуба готово заплатить 40 миллионов евро.

Преградой в переговорах сторон может стать высокий оклад футболиста: Ракитич получает 6,5 миллионов евро в год. Если переход все же состоится, “матрасники“ будут вынуждены расстаться с кем-то из игроков.

Ранее сообщалось, что Ракитич и Барселона договорились о расторжении контракта.

Поделись:
Теги: футбол, Атлетико, Барселона, Иван Ракитич
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь