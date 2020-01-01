Ракитич может перейти в Атлетико

Хорват в ближайшее время сменит клубную прописку.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич может перебраться в Атлетико, сообщает AS со ссылкой на Movistar+.

Источник утверждает, что руководство мадридского клуба готово заплатить 40 миллионов евро.

Преградой в переговорах сторон может стать высокий оклад футболиста: Ракитич получает 6,5 миллионов евро в год. Если переход все же состоится, “матрасники“ будут вынуждены расстаться с кем-то из игроков.

Ранее сообщалось, что Ракитич и Барселона договорились о расторжении контракта.