Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Испанские телеканалы собираются бойкотировать Суперкубок страны

Комментариев: 0
Турнир должен состоятся в Саудовской Аравии.
Суперкубок Испании
Суперкубок Испании
twitter.com/rfef

Крупнейшие испанские телеканалы объявили о бойкоте трансляций матчей в рамках Суперкубка Испании, сообщает La Vanguardia.

Отмечается, что решение было принято после того, как Федерация футбола страны утвердила проведение финала в Саудовской Аравии.

Телеканалы RTVE, Mediaset и Atresmedia уже заявили, что не собираются транслировать поединки из страны, где не соблюдаются права человека.

Напомним, Суперкубок Испании пройдет с 8 по 12 января в городе Джидда и будет разыгрываться в новом формате. В турнире примут участие четыре команды, а сам Суперкубок будет состоять из полуфинала и финала.

Отметим, что в этом году в полуфинале соревнований сыграют Барселона, Реал, Атлетико и Валенсия.

Поделись:
Теги: футбол, Суперкубок Испании, Атлетико, Валенсия, Реал, Барселона
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь