Испанские телеканалы собираются бойкотировать Суперкубок страны

Турнир должен состоятся в Саудовской Аравии.

Крупнейшие испанские телеканалы объявили о бойкоте трансляций матчей в рамках Суперкубка Испании, сообщает La Vanguardia.

Отмечается, что решение было принято после того, как Федерация футбола страны утвердила проведение финала в Саудовской Аравии.

Телеканалы RTVE, Mediaset и Atresmedia уже заявили, что не собираются транслировать поединки из страны, где не соблюдаются права человека.

Напомним, Суперкубок Испании пройдет с 8 по 12 января в городе Джидда и будет разыгрываться в новом формате. В турнире примут участие четыре команды, а сам Суперкубок будет состоять из полуфинала и финала.

Отметим, что в этом году в полуфинале соревнований сыграют Барселона, Реал, Атлетико и Валенсия.