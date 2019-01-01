Бэйл: Мне больше нравится играть за Уэльс, чем за Реал

Валлийцу больше нравится играть за сборную.

Нападающий Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мнением по поводу игры за “сливочных“ и национальную сборную.

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“Мне больше нравится играть за Уэльс, чем за Реал. Словно это игра с друзьями в парке в выходной день.

В сборной я могу спокойно говорить на родном языке и чувствую себя более комфортно. Но это не меняет того, что я стараюсь показать на футбольном поле“, - приводит слова Бэйла As.

Напомним, что травмированный Бэйл получил вызов в сборную Уэльса.



Ранее сообщалось, что Бэйл может перебраться в Манчестер Сити.