Бэйл: Мне больше нравится играть за Уэльс, чем за Реал
Валлийцу больше нравится играть за сборную.
Нападающий Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мнением по поводу игры за “сливочных“ и национальную сборную.
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“Мне больше нравится играть за Уэльс, чем за Реал. Словно это игра с друзьями в парке в выходной день.
В сборной я могу спокойно говорить на родном языке и чувствую себя более комфортно. Но это не меняет того, что я стараюсь показать на футбольном поле“, - приводит слова Бэйла As.
Напомним, что травмированный Бэйл получил вызов в сборную Уэльса.
Ранее сообщалось, что Бэйл может перебраться в Манчестер Сити.
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