Куртуа: Я нахожусь среди лучших

Бельгиец не обращает внимание на критику.

Вратарь Реала Тибо Куртуа заявил, что старается прогрессировать каждый день.

“Я среди лучших, если учитывать мою нынешнюю форму и талант. Именно поэтому меня критикуют. На данный момент я пропустил лишь 7 голов в Ла Лиге.

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Я не слежу за СМИ. Я прислушиваюсь к тренеру и к тем, кто знает, как я могу стать лучше. Критиковать кого-то за то, что он пропустил гол, очень легко, но я оставался спокойным и делал свою работу на тренировках.

Я всегда знал, что могу выполнять. Потерять уверенность в себе было бы самой фатальной ошибкой, которую я мог совершить. После этого могло бы стать только хуже.

В таких клубах, как Реал, всегда есть давление, и это для меня не проблема. В Челси, Атлетико и теперь в Реале приходится добиваться своего,“ - приводит слова Куртуа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Куртуа в этом сезоне пропустил больше голов, чем сделал сейвов.