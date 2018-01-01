Мората: В Челси я перестал наслаждаться футболом

Испанец отметил, что он счастлив находится в Атлетико.

Нападающий Атлетико Альваро Мората рассказал о своем бывшем клубе - лондонском Челси.

“Я нахожусь в Атлетико, и я счастлив, потому что раньше я перестал наслаждаться футболом.

Когда я был в Англии, иногда у меня возникало ощущение, что мои партнеры по команде смотрят на меня и думают, что я не сделал ничего хорошего для команды. Это сводило меня с ума. В Лондоне я потерял верю в себя.

Были времена, когда я очень злился после игр и разбивал свой телефон о стену, потому что я плохо играл. Было время, когда у меня болела спина, но я играл, чувствуя боль“, - цитирует футболиста Marca.

Напомним, Мората присоединился к Атлетико зимой 2019 года на правах аренды. Летом 2019 года мадридский клуб выкупил контракт футболиста.