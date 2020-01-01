Карвахаль: Предпочитаю, чтобы Барселона не вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Футболист признался, что он желает каталонскому клубу поражений.

Защитник Реала Дани Карвахаль поделился своим мнением о соперничестве с Барселоной.

“Я не буду врать. Предпочитаю, чтобы Барселона не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Кталонцы являются одними из претендентов на победу в ЛЧ, у них сильный состав. Но мы не будем притворяться. Я хочу, чтобы они проигрывали как в чемпионате Испании, так и в Лиге чемпионов.



Перенос нашего дерби на декабрь? Игра начинается за неделю до стартового свистка, конечно, кто-то потеряет деньги, но безопасность должна быть на первом месте“, - цитирует Карвахаля Marca.

Ранее стало известно время проведения перенесенного Эль-Класико.