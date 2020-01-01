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Карвахаль: Предпочитаю, чтобы Барселона не вышла в плей-офф Лиги чемпионов

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Футболист признался, что он желает каталонскому клубу поражений.
Дани Карвахаль
Дани Карвахаль
Getty Images

Защитник Реала Дани Карвахаль поделился своим мнением о соперничестве с Барселоной.

“Я не буду врать. Предпочитаю, чтобы Барселона не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Кталонцы являются одними из претендентов на победу в ЛЧ, у них сильный состав. Но мы не будем притворяться. Я хочу, чтобы они проигрывали как в чемпионате Испании, так и в Лиге чемпионов.

Перенос нашего дерби на декабрь? Игра начинается за неделю до стартового свистка, конечно, кто-то потеряет деньги, но безопасность должна быть на первом месте“, - цитирует Карвахаля Marca.

Ранее стало известно время проведения перенесенного Эль-Класико.

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Теги: футбол, Барселона, Реал, Дани Карвахаль, Лига чемпионов, Ла Лига
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