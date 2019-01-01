Стало известно время проведения перенесенного Эль-Класико

Матч между Барселоной и Реалом состоится 18 декабря.

Стало известно, когда пройдет перенесенный матч 10 тура чемпионата Испании Барселона - Реал, который состоится 18 декабря.

Эль-Класико начнется в 20:00 по местному времени (21:00 по киевскому времени).

Ранее сообщалось, что поединок может пройти в промежутке с 13:00 до 17:00 по местному времени, чтобы трансляция была удобной для азиатских стран.

Напомним, матч Барселона - Реал должен был состоятся 26 октября на Камп Ноу, однако из-за массовых протестов в Каталонии поединок перенесли на неопределенный срок.