Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно время проведения перенесенного Эль-Класико

Комментариев: 0
Матч между Барселоной и Реалом состоится 18 декабря.
Эль-Класико состоится в декабре
Эль-Класико состоится в декабре
Getty Images

Стало известно, когда пройдет перенесенный матч 10 тура чемпионата Испании Барселона - Реал, который состоится 18 декабря.

Эль-Класико начнется в 20:00 по местному времени (21:00 по киевскому времени).

Ранее сообщалось, что поединок может пройти в промежутке с 13:00 до 17:00 по местному времени, чтобы трансляция была удобной для азиатских стран.

Напомним, матч Барселона - Реал должен был состоятся 26 октября на Камп Ноу, однако из-за массовых протестов в Каталонии поединок перенесли на неопределенный срок.

Поделись:
Теги: футбол, Реал, Барселона, Эль-Красико, Ла Лига, чемпионат Испании
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь