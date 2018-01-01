Родриго: Не хочу, чтобы меня сравнивали с Роналду

Бразилец хочет пойти по своему пути.

Нападающий Реала Родриго поделился мнением о сравнениях с бывшим игроком команды Криштиану Роналду.

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“Играть за Реал вместе с Криштиану Роналду было моей мечтой. Очень жаль, что он покинул мадридский клуб. На данный момент я думаю, что играть было бы сложно с ним.

Я еще слишком молод для того, чтобы обо мне говорили как об игроке, который может занять место Роналду.

Роналду - один из величайших игроков в истории клуба. Я не хочу, чтобы меня сравнивали с ним“, - приводит слова Родриго As.

Напомним, что Родриго признал лучшим игроком 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.