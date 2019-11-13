Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренер Леганеса - о Месси: Если дать ему 10 мячей, он забьет 11 голов

Комментариев: 1
Аргентинца не остановить.
Хавьер Агирре
Хавьер Агирре
Getty Images

Главный тренер Леганеса Хавьер Агирре поделился мнением по поводу нападающего Барселоны Лионеля Месси.

“Я не имею представления, как можно остановить Месси. Все разы, когда я против него играл, все было безрезультатно.

Читай также: Бартомеу: Месси будет лидером Барселоны еще два-три сезона

Он имеет невероятный удар, для него штрафной, как пенальти. Мой помощник предложил не ставить стенку перед Месси, если будет пробиваться штрафной. Я ему сказал: “Послушай, если оставлю Месси перед штрафной против вратаря и дам ему 10 мячей, он забьет 11 голов“.

У нас было бурные обсуждение на тему, как не дать забить аргентинцу. Одного игрока поставим на штангу, другой пусть лежит на газоне.

Мы перебрали 20 тысяч способов, но самый логичный способ - избежать ненужных фолов. Но в то же время этот способ невозможен, ведь этот негодяй убегает от всех“, - рассказал Агирре для Cadena SER.

Напомним, что Месси сумел догнать Роналду по количеству хет-триков.

Ранее сообщалось, что аргентинец не будет продлевать контракт с Барселоной в конце этого сезона.

Поделись:
Теги: Хавьер Агирре, Леганес, Лионель Месси, Барселона, Ла Лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
thebestdraw    13.11.2019, 10:17
Оценка:  0
thebestdraw
по ногам несколько раз и уже не так резво будет бегать
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь