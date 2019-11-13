Тренер Леганеса - о Месси: Если дать ему 10 мячей, он забьет 11 голов

Аргентинца не остановить.

Главный тренер Леганеса Хавьер Агирре поделился мнением по поводу нападающего Барселоны Лионеля Месси.

“Я не имею представления, как можно остановить Месси. Все разы, когда я против него играл, все было безрезультатно.

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Он имеет невероятный удар, для него штрафной, как пенальти. Мой помощник предложил не ставить стенку перед Месси, если будет пробиваться штрафной. Я ему сказал: “Послушай, если оставлю Месси перед штрафной против вратаря и дам ему 10 мячей, он забьет 11 голов“.

У нас было бурные обсуждение на тему, как не дать забить аргентинцу. Одного игрока поставим на штангу, другой пусть лежит на газоне.

Мы перебрали 20 тысяч способов, но самый логичный способ - избежать ненужных фолов. Но в то же время этот способ невозможен, ведь этот негодяй убегает от всех“, - рассказал Агирре для Cadena SER.

Напомним, что Месси сумел догнать Роналду по количеству хет-триков.

Ранее сообщалось, что аргентинец не будет продлевать контракт с Барселоной в конце этого сезона.