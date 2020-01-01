Ракитич: Я чувствую себя, как моя маленькая дочь, у которой отобрали игрушку

Хорват недоволен, что не имеет мало игровой практики.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич выразил негодование из-за того, что имеет мало игровой практики в каталонском клубе.

“Как я могу веселиться, если не играю в футбол. Я чувствую себя, как моя маленькая дочь, у которой отобрали игрушку. Барселона отобрала у меня это.

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Я с уважением отношусь к главному тренеру и клубу, но считаю, что могу иметь больше практики, так как отдал клубу 5 лет.

Я лишь хочу продолжать веселиться, это самое важное для меня. Веселиться могу тогда, когда выхожу на футбольное поле.

Мне всего 31 год, а не 38. Чувствую, что нахожусь на пике карьеры“, - приводит слова Ракитича Movistar+.

Ранее сообщалось, что игрок и клуб договорились про расторжение контракта.

Отметим, что Видаль выразил недовольство, что мало проводит игрового времени на футбольном поле.