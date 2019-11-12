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Роналдиньо объявил о возвращение в Барселону

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Бразилец провел встречу с президентом.
Роналдиньо
Роналдиньо
Getty Images

Бывший футболист каталонской Барселоны Роналдиньо заявил, что возвращается в команду, об этом игрок сообщил на своей странице в Instagram.

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“Я снова дома. Благодарен Богу за преданность и уважение. Здесь всегда невероятная энергия. Встретился с президентом. Скоро мы объявим новости“, - написал Роналдиньо в Instagram.

Напомним, что бывший игрок Реала вернулся в Испанию.

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Теги: Роналдиньо, Барселона, футбол
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