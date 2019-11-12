Роналдиньо объявил о возвращение в Барселону

Бразилец провел встречу с президентом.

Бывший футболист каталонской Барселоны Роналдиньо заявил, что возвращается в команду, об этом игрок сообщил на своей странице в Instagram.

Читай также: Роберто Карлос: С Роналдо я спал чаще, чем со своей женой

“Я снова дома. Благодарен Богу за преданность и уважение. Здесь всегда невероятная энергия. Встретился с президентом. Скоро мы объявим новости“, - написал Роналдиньо в Instagram.

Напомним, что бывший игрок Реала вернулся в Испанию.