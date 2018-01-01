Месси не будет продлевать контракт с Барселоной по окончании сезона
Аргентинец не торопится принимать решение по поводу своего будущего.
Капитан каталонской Барселоны Лионель Месси заявил руководству клуба, что не планирует обсуждать условия нового контракта по окончанию сезона-2019/20, сообщает Marca.
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Отмечается, что аргентинец также не намерен пользоваться опцией разрыва соглашения, хотя у него есть такая возможность до лета 2021 года.
Лионель не торопится с решением о будущем карьеры, потому что хочет посмотреть на свое состояние в 2021 году и понять, сможет ли он выступать на высоком уровне в 34 года.
Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд Роналду по числу хет-триков в Ла Лиге.
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