Пике: Спорт и политика всегда идут рука об руку

Испанский футболист не понимает, почему футболисты должны говорить, за кого они голосуют?

Защитник Барселоны Жерар Пике рассказал, где он находит мотивацию, когда ему она необходима.

“Мне нравится, когда болельщики свистят в мой адрес. Бывают моменты, когда мне нужна мотивация.

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Выигрывать на стадионах, где вас освистывают, всегда значит больше. Я знаю, когда вступить в драку, и делаю это, потому что мне это нравится.

Считаю это частью шоу. Особенно, когда вокруг нас так много лжи. Но если быть честным, то через два дня забудут, что вы скажете“, - отметил футболист.

Жерар Пике прокомментировал ситуацию в стране, где Каталония хочет получить автономию в Испании.

“Когда люди идут голосовать, они делают это тайно. Почему футболисты должны говорить, за кого они голосуют?

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Спорт и политика всегда идут рука об руку. Кубок Испании называется Кубком короля. Когда вы играете в международном матче, вы поете государственный гимн, а это составляющая политика.

Могут ли спортсмены не вмешиваться? Черт возьми, мы имеем такие же права быть гражданами, как и все остальные“, - приводит слова Пике As.

Ранее сообщалось, что Эль-Класико перенесли из-за протестов в Каталонии.

Отметим, что Пике заявлял, что у него аллергия на футболку “сливочных“.