Бартомеу: Месси будет лидером Барселоны еще два-три сезона

Аргентинец имеет право покинуть "сине-гранатовых" после окончания контракта.

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу рассказал подробности подписания нового контракта с Лионелем Месси.

“Однозначно, что все хотят, чтобы Лео продлил контракт, если он будет чувствовать в себе силы и сохранять амбиции.Но последнее слово будет за ним.

Читай также: Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, который продержался больше 50 лет

Он заслужил право самостоятельно выбрать, когда завершать карьеру. Но, как он уже говорил ранее, закончить играть он хочет именно в Барселоне.

Лео Месси в Ближайшие два-три сезона будет оставаться нашим лидером на поле и в раздевалке команды. У него еще очень много амбиций, которые хочет реализовать в Барселоне.

Так что Месси будет играть за Барсу еще два, три, четыре или пять лет. Я в этом не сомневаюсь“, - цитирует Бартомеу Sky Sports.

Отметим, что Месси повторил рекорд Роналду в Лиге.

Ранее сообщалось, что аргентинец не разговаривает с Гризманном.