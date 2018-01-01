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Бартомеу: Месси будет лидером Барселоны еще два-три сезона

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Аргентинец имеет право покинуть "сине-гранатовых" после окончания контракта.
Жозеп Бартомеу
Жозеп Бартомеу
Getty Images

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу рассказал подробности подписания нового контракта с  Лионелем Месси.

“Однозначно, что все хотят, чтобы Лео продлил контракт, если он будет чувствовать в себе силы и сохранять амбиции.Но последнее слово будет за ним.

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Он заслужил право самостоятельно выбрать, когда завершать карьеру. Но, как он уже говорил ранее, закончить играть он хочет именно в Барселоне.

Лео Месси в Ближайшие два-три сезона будет оставаться нашим лидером на поле и в раздевалке команды. У него еще очень много амбиций, которые хочет реализовать в Барселоне.

Так что Месси будет играть за Барсу еще два, три, четыре или пять лет. Я в этом не сомневаюсь“, - цитирует Бартомеу Sky Sports.

Отметим, что Месси повторил рекорд Роналду в Лиге.

Ранее сообщалось, что аргентинец не разговаривает с Гризманном.

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Теги: Жозеп Бартомеу, Лионель Месси, Барселона, футбол
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