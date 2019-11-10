Барселона – Сельта 4:1 видео голов и обзор матча

Барселона разгромила Сельту благодаря хет-трику Лионеля Месси. Смотрите видео голов матча Барселона - Сельта.

Каталонская Барселона разгромила Сельту в матче 14-го тура чемпионата Испании. Три гола в этом матче на свой счет записал Лионель Месси. Еще один мяч забил Серхио Бускетс, а у Сельты отличился Оласа — 4:1.

Барселона — Сельта 4:1

Голы: Месси, 23 (с пенальти), 45+1, 48, Бускетс, 85 — Оласа, 42

Барселона: Тер Штеген — Семеду (Бускетс, 23), Пике, Умтити, Фирпо — Роберто, Де Йонг, Артур — Месси, Гризманн (Суарес, 73), Фати (Дембеле, 46)

Сельта: Бланко — Мальо, Айду, Араухо, Оласа — Систо (Б. Мендес, 64), Белтран, Диоп (Фернандес, 81), Лоботка (Д. Суарес, 76), Хунка — Аспас

Предупреждения: Умтити, Месси, Роберто, Бускетс — Белтран