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Месси повторил рекорд Роналду по числу хет-триков в Ла Лиге

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Форвард Барселоны Лионель Месси записал на свой счет три гола в матче против Сельты.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

В матче тринадцатого тура чемпионата Испании Барселона на своем поле принимала Сельту.

В этом поединке тремя забитыми голами отличился Лионель Месси.

Таким образом, этот хет-трик стал для него 34-м в Примере – по данному показателю он сравнялся с Криштиану Роналду.

Чаще хет-трики в высшем дивизионе чемпионата Испании не делал никто. При этом Криштиану провел в Примере 292 игры, а Лионель — 459.

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