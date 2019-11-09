Эйбар - Реал 0:4 Видео голов и обзор матча Ла Лиги

Подопечные Зинедина Зидана уверенно разобрались с Эйбаром.

Реал нанес разгромное поражение Эйбару в матче 13-го тура чемпионата Испании - 4:0.

Счет на 17-й минуте открыл Карим Бензема, добив мяч в пустые ворота с острого угла. Спустя несколько минут Серхио Рамос успешно реализовал пенальти. После этого еще один гол с "точки" забил Бензема.

А уже во втором тайме счет до разгромного довел Федерико Вальверде.

Смотрите видеообзор этого поединка:

Эйбар — Реал 0:4

Голы: Бензема, 17, 29 (с пенальти), Рамос, 20 (с пенальти), Вальверде, 61

Эйбар: Дмитрович — де Бласис, Арбилья, Бигас, Коте — Орельяна (Леон, 65), Эскаланте, Диоп (Экспосито, 81), Инуи — Кике (Шарлес, 81), Энрич

Реал: Куртуа — Менди, Рамос, Варан, Карвахаль — Вальверде (Иско, 72), Каземиро, Модрич — Азар (Винисиус, 72) Бензема, Лукас (Диас, 81)