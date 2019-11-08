Хамес воспользовался советом Роналду обратиться к суррогатной матери для рождения ребенка

В октябре у Хамеса Родригеса родился сын.

Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес воспользовался услугами суррогатной матери при рождении второго ребенка по совету бывшего одноклубника Криштиану Роналду.

По информации El Tiempo, именно португалец советовал Родригесу и его девушке, венесуэльской модели Шеннон де Лиме, воспользовались услугами суррогатной матери.

28 октября Хамес объявил о рождении сына Самуэля. Он родился в Колумбии и первое время за ним будет присматривать мать Хамеса. Затем малыш переедет в Мадрид. Имя матери остается неизвестным.

Напомним, у Криштиану Роналду из четырех трех - трое от суррогатных матерей. У Родригеса также есть дочь от первого брака.