Голкипер Леванте может пропустить матч против Атлетика из-за парламентских выборов

Айтора Фернандеса выбрали наблюдателем на избирательном участке.

Голкипер Леванте Айтор Фернандес может пропустить матч с Атлетиком в чемпионате Испании по необычной причине, сообщает AS.

В воскресенье, 10 ноября, в Испании пройдут парламентские выборы. Футболист получил повестку, по которой он должен в обязательном порядке присутствовать на избирательном участке в роли наблюдателя в своем родном городе Мондрагона.

В тот же день Леванте сыграет выездной поединок Ла Лиги против Атлетика в Бильбао. Расстояние между Мондрагоной и Бильбао составляяет около 60 километров.

Отмечается, что Фернандес должен приехать на участок с самого утра и проверить, все ли на месте. Если в нем не будут нуждаться, он может покинуть участок, но также есть вероятность, что он может остаться там на весь день.

Представители Леванте вместе с юристами пытаются решить этот вопрос, но местная избирательная уже дважды отклонила запрос клуба.

Ситуацию усугубляет тот факт, что второй вратарь команды Ойер Оласабаль получил повреждение и также не сможет помочь своей команде.

Матч Атлетик Бильбао - Леванте сотоится в воскресенье, 10 ноября, в 15:00 по киевскому времени.