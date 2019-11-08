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Месси и Гризманн не общаются на тренировках - СМИ

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Между футболистами сложились достаточно напряженные отношения.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Нападающие Барселоны Лионель Месси и Антуан Гризманн не разговаривают на тренировках, сообщает El Chiringuito TV.

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Отметим, что ранее уже появлялись слухи о том, что между футболистами сложились напряженные отношения. Сообщалось, что Месси был против трансфера француза в каталонский клуб, но позже сам аргентинец опроверг эту информацию.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Барселона
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