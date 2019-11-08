Месси и Гризманн не общаются на тренировках - СМИ
Между футболистами сложились достаточно напряженные отношения.
Нападающие Барселоны Лионель Месси и Антуан Гризманн не разговаривают на тренировках, сообщает El Chiringuito TV.
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🚨¡INFORMACIÓN de @10JoseAlvarez!🚨 “MESSI y GRIEZMANN NO HABLAN en los entrenamientos“. #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/thLiJDV9DW— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 8, 2019
Отметим, что ранее уже появлялись слухи о том, что между футболистами сложились напряженные отношения. Сообщалось, что Месси был против трансфера француза в каталонский клуб, но позже сам аргентинец опроверг эту информацию.
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