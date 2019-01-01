Красотка пятницы: горячая модель, ради которой игрок Реала бросил мать своего ребенка

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию сексуальную Софию Милошевич.

София Милошевич instagram.com/sofijamilo/

София Милошевич - известная сербская модель, которая принимает участие в ведущих показах модельеров в Нью-Йорке и Милане.

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Однако в спортивном мире красотка известна своими отношениями с Филиппом Живожиновичем, сыном сербского теннисиста Слободана. С Филиппом девушка даже была помолвлена, но пара рассталась. После у нее был роман с теннисистом Виктором Троицки.

А недавно имя 28-летней модели вновь всплыло в мире спорта, правда теперь это футбол, а не теннис. Стало известно, что дорогостоящий новичок Реала Лука Йович после переезда в Мадрид бросил мать своего ребенка и начал встречаться с Софией.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была эффектная брюнетка, которая играет в сборной США.