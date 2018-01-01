В понедельник состоится жеребьевка Суперкубка Испании

Турнир будет сыгран в январе.

В понедельник, 11-го ноября, состоится жеребьевка Суперкубка Испании, который пройдет в Саудовской Аравии, как сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

Первый Суперкубок в формате “Финала четырех“ состоится в январе 2020-го года. Полуфиналы пройдут 8-го и 9-го числа, а финал - 12-го января.

В нем примут участие Барселона, Валенсия, мадридский Реал и Атлетико.

Напомним, что Суперкубок Испании поменял свой формат.