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В понедельник состоится жеребьевка Суперкубка Испании

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Турнир будет сыгран в январе.
Суперкубок Испании
Суперкубок Испании
fourfourtwo.com

В понедельник, 11-го ноября, состоится жеребьевка Суперкубка Испании, который пройдет в Саудовской Аравии, как сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

Первый Суперкубок в формате “Финала четырех“ состоится в январе 2020-го года. Полуфиналы пройдут 8-го и 9-го числа, а финал - 12-го января.

В нем примут участие Барселона, Валенсия, мадридский Реал и Атлетико.

Напомним, что Суперкубок Испании поменял свой формат. 

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Теги: Суперкубок Испании, футбол
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