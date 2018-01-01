Зидан - о Мбаппе: Он всегда говорил, что играть за Реал - его мечта
Француз может перейти в состав "сливочных".
Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мнением по поводу того, что французский футболист Килиан Мбаппе может перебраться в Мадррид.
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“Я ничего не могу сказать. Решение будет принимать сам игрок. На данный момент он является игроком ПСЖ, посмотрим, что может поменяться в будущем.
Я знаю, что он всегда говорил, что играть за Реал - его мечта“, - цитирует Зидана As.
Ранее сообщалось, что Реал договорился о трансфере Мбаппе.
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