Зидан - о Мбаппе: Он всегда говорил, что играть за Реал - его мечта

Француз может перейти в состав "сливочных".

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мнением по поводу того, что французский футболист Килиан Мбаппе может перебраться в Мадррид.

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“Я ничего не могу сказать. Решение будет принимать сам игрок. На данный момент он является игроком ПСЖ, посмотрим, что может поменяться в будущем.

Я знаю, что он всегда говорил, что играть за Реал - его мечта“, - цитирует Зидана As.

Ранее сообщалось, что Реал договорился о трансфере Мбаппе.