Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зидан - о Мбаппе: Он всегда говорил, что играть за Реал - его мечта

Комментариев: 0
Француз может перейти в состав "сливочных".
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мнением по поводу того, что французский футболист Килиан Мбаппе может перебраться в Мадррид.

Читай также: Реал хочет включить Бэйла в сделку по Стерлингу

“Я ничего не могу сказать. Решение будет принимать сам игрок. На данный момент он является игроком ПСЖ, посмотрим, что может поменяться в будущем.

Я знаю, что он всегда говорил, что играть за Реал - его мечта“, - цитирует Зидана As.

Ранее сообщалось, что Реал договорился о трансфере Мбаппе.

Поделись:
Теги: Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Килиан Мбаппе, ПСЖ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь