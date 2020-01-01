Месси назвал главную задачу Барселоны на сезон

Победа в Лиге чемпионов - главная задача.

Нападающий Барселоны Лионель Месси заявил, что победа в Лиги чемпионов является приоритетом на текущий сезон.

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“Моя мечта - продолжать выигрывать трофеи с Барселоной. Я хочу вновь победить в Лиге чемпионов, это вызов для всех наших игроков.

Если мы сможем победить в этом турнире, то индивидуальные награды придут сами собой. Я всегда говорил, что личные призы - это не главная моя цель.

The Best, Золотой мяч и Золотая бутса не являются вызовами для меня. Если я смогу выиграть их, то все в порядке, если нет - тоже“, - рассказал Месси в интервью World Soccer.

Отметим, что Месси обошел Роналду по забитым голам на клубном уровне.