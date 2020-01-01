Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вальверде: Дембеле должен заслужить свое место в стартовом составе

Комментариев: 0
Каждый игрок "сине-гранатовых" имеет право выйти в стартовом составе.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде заявил, что каждый игрок “сине-гранатовых“ должен бороться за попадание в стартовый состав.

“Каждый должен заслужить свое место в стартовом составе, Дембеле - не исключение.

Читай также: Куман: Могу стать тренером Барселоны только после Евро - 2020

Когда Усман выходит на футбольное поле, он может остаться в составе, если проведет хороший матч. Так же происходит с остальными: Фати, Суаресом или Гризманном.

Когда выпадает шанс, то нужно постараться, чтобы остаться в составе“, - приводит слова Вальверде Goal.

Отметим, что другой игрок Барселоны возмущен, что получает слишком мало игрового времени.

Поделись:
Теги: Эрнесто Вальверде, Усман Дембеле, Барселона, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь