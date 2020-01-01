Вальверде: Дембеле должен заслужить свое место в стартовом составе

Каждый игрок "сине-гранатовых" имеет право выйти в стартовом составе.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде заявил, что каждый игрок “сине-гранатовых“ должен бороться за попадание в стартовый состав.

“Каждый должен заслужить свое место в стартовом составе, Дембеле - не исключение.

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Когда Усман выходит на футбольное поле, он может остаться в составе, если проведет хороший матч. Так же происходит с остальными: Фати, Суаресом или Гризманном.

Когда выпадает шанс, то нужно постараться, чтобы остаться в составе“, - приводит слова Вальверде Goal.

Отметим, что другой игрок Барселоны возмущен, что получает слишком мало игрового времени.