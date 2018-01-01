Вальверде: Невозможно постоянно совершать камбэки

Нужно научиться исправлять ошибки.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде высказался по поводу того, что “сине-гранатовым“ не хватает командных лидеров.

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“Не хватает лидеров, вы так считаете? А вы вспомните камбэк в матче Лиги чемпионов с Интером (2:1). Мы отыгрываемся во многих матчах, как пример, с Бетисом (5:2).

Невозможно постоянно совершать камбэки, нужно научиться признавать это и начинать исправлять ошибки“, - цитирует Вальверде Goal.

Напомним, что свой последний матч Барселона проиграла с разгромным счетом.

Отметим, что Вальверде не беспокоится о том, что может быть уволен в ближайшее время.