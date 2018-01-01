Легендарный Гути возглавил клуб из Сегунды

Знаменитый экс-игрок Реала теперь будет работать в испанском дивизионе.

Легендарный полузащитник мадридского Реала Гути стал новым главным тренером испанской Альмерии, выступающей в Сегунде.

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О назначении специалиста пресс-служба клуба сообщила на своем аккаунте в Twitter.

"Добро пожаловать, Гути", - говорится на фото.

Отметим, что тренерскую карьеру Гути начинал в молодежной команде Реала, после чего стал помощником главного тренера в турецком Бешикташе.

На данный момент Альмерия занимает второе место в турнирной таблице Сегунды, уступая лидирующему Кадису 10 очков.

Ранее сообщалось, что именитый Жозе Моуринью отказался возглавить дортмундскую Боруссию.