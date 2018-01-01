Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Легендарный Гути возглавил клуб из Сегунды

Комментариев: 0
Знаменитый экс-игрок Реала теперь будет работать в испанском дивизионе.
Гути
Гути
Getty Images

Легендарный полузащитник мадридского Реала Гути стал новым главным тренером испанской Альмерии, выступающей в Сегунде.

Читай также: Стало известно, кто может возглавить Баварию

О назначении специалиста пресс-служба клуба сообщила на своем аккаунте в Twitter.

"Добро пожаловать, Гути", - говорится на фото.

Отметим, что тренерскую карьеру Гути начинал в молодежной команде Реала, после чего стал помощником главного тренера в турецком Бешикташе.

На данный момент Альмерия занимает второе место в турнирной таблице Сегунды, уступая лидирующему Кадису 10 очков.

Ранее сообщалось, что именитый Жозе Моуринью отказался возглавить дортмундскую Боруссию.

Поделись:
Теги: Гути, Альмерия, Сегунда, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь