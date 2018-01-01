Легендарный Гути возглавил клуб из Сегунды
Легендарный полузащитник мадридского Реала Гути стал новым главным тренером испанской Альмерии, выступающей в Сегунде.
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О назначении специалиста пресс-служба клуба сообщила на своем аккаунте в Twitter.
"Добро пожаловать, Гути", - говорится на фото.
Tenemos a nuestro galáctico ⭐ Desde la sabana llega @Guty14Haz nuestro nuevo rey🦁! #AlmeríaXGuti #14 pic.twitter.com/qecsNji46U— UD Almería (@U_D_Almeria) 5 листопада 2019 р.
Отметим, что тренерскую карьеру Гути начинал в молодежной команде Реала, после чего стал помощником главного тренера в турецком Бешикташе.
На данный момент Альмерия занимает второе место в турнирной таблице Сегунды, уступая лидирующему Кадису 10 очков.
Ранее сообщалось, что именитый Жозе Моуринью отказался возглавить дортмундскую Боруссию.
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