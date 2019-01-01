Реал хочет включить Бэйла в сделку по Стерлингу

Руководство "сливочных" доплатит горожанам порядка 80 млн евро.

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг в ближайшее время может перебраться в Испанию, сообщает Sky Sports.

Источник утверждает, что услугами футболиста интересуется мадридский Реал. Скауты “сливочных“ будут присутствовать на матчах сборной Англии против Черногории (14 ноября) и Косово (17 ноября), чтобы изучить игру игрока вживую.

Отмечается, что после просмотра мадридцы планируют сделать официальное предложение “горожанам“ по трансферу Стерлинга. Боссы Реала готовы включить в сделку полузащитника Гарета Бэйла и доплатить около 81 миллиона евро.

Напомним, в конце июля наставник “сливочных“ Зинедин Зидан выразил надежду на то, что Бэйл уйдет из Реала. Позже появилась информация, что ситуация с валлийцем изменилась, и он останется в команде.