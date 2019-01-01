Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал хочет включить Бэйла в сделку по Стерлингу

Комментариев: 0
Руководство "сливочных" доплатит горожанам порядка 80 млн евро.
Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг
Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг в ближайшее время может перебраться в Испанию, сообщает Sky Sports.

Источник утверждает, что услугами футболиста интересуется мадридский Реал. Скауты “сливочных“ будут присутствовать на матчах сборной Англии против Черногории (14 ноября) и Косово (17 ноября), чтобы изучить игру игрока вживую.

Отмечается, что после просмотра мадридцы планируют сделать официальное предложение “горожанам“ по трансферу Стерлинга. Боссы Реала готовы включить в сделку полузащитника Гарета Бэйла и доплатить около 81 миллиона евро.

Напомним, в конце июля наставник “сливочных“ Зинедин Зидан выразил надежду на то, что Бэйл уйдет из Реала. Позже появилась информация, что ситуация с валлийцем изменилась, и он останется в команде.

Поделись:
Теги: футбол, Реал, Манчестер Сити, Рахим Стерлинг, Гарет Бэйл
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь