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Вальверде: Моя отставка? Я об этом не беспокоюсь

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Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение Барселоны от Леванте.
Эрнесто Вальверде / Getty Images
Эрнесто Вальверде / Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде проанализировал поединок 12-го тура чемпионата Испании, в котором каталонцы проиграли Леванте.

Наставник также ответил на вопрос о своей отставке, сказав, что его это не беспокоит.

"После первых матчей у нас были победы. Нужно идти дальше. Мы проиграли матч и все, нужно проанализировать игру.

Мы не смогли хорошо начать второй тайм. Мы не создавали моментов у ворот соперника. Но и противник тоже особо не создавал моментов, однако два гола за две минуты забил. Третий гол оказал на нас сильное воздействие. У нас не получилось провести хороший второй тайм. 

Думаю ли я об отставке? Нет. Я об этом не беспокоюсь. Я хочу смотреть вперед", - цитирует Вальверде AS.

Смотри также видео голов и обзор матча Леванте - Барселона.

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