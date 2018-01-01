Вальверде: Моя отставка? Я об этом не беспокоюсь

Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение Барселоны от Леванте.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде проанализировал поединок 12-го тура чемпионата Испании, в котором каталонцы проиграли Леванте.

Наставник также ответил на вопрос о своей отставке, сказав, что его это не беспокоит.

"После первых матчей у нас были победы. Нужно идти дальше. Мы проиграли матч и все, нужно проанализировать игру.

Мы не смогли хорошо начать второй тайм. Мы не создавали моментов у ворот соперника. Но и противник тоже особо не создавал моментов, однако два гола за две минуты забил. Третий гол оказал на нас сильное воздействие. У нас не получилось провести хороший второй тайм.

Думаю ли я об отставке? Нет. Я об этом не беспокоюсь. Я хочу смотреть вперед", - цитирует Вальверде AS.

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