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Леванте - Барселона 3:1 обзор матча чемпионата Испании

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Каталонцы не смогли избежать поражения в матче против Леванте.

Барселона понесла поражение от Леванте на выезде в рамках 12-го тура чемпионата Испании.

Леванте - Барселона 3:1

Голы: Кампанья, 60, Майораль, 63, Радоя, 68 -  Месси, 38 (с пенальти)

Леванте: Фернандес — Мирамон, Постиго, Везу, Клерк — Мелеро, Радоя, Кампанья (Кабако, 87) — Барди (Рочина, 62) — Моралес (Вукчевич, 82), Майораль

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Семеду — Видаль (Бускетс, 64), де Йонг, Артур (Фати, 67) — Месси, Суарес (Перес, 41), Гризманн

Предупреждения: Барди — Артур, Гризманн, Пике, Лангле, Роберто, Фати

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Теги: Леванте, Барселона, чемпионат Испании по футболу, видео голов
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