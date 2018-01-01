Леванте - Барселона 3:1 обзор матча чемпионата Испании
Каталонцы не смогли избежать поражения в матче против Леванте.
Барселона понесла поражение от Леванте на выезде в рамках 12-го тура чемпионата Испании.
Леванте - Барселона 3:1
Голы: Кампанья, 60, Майораль, 63, Радоя, 68 - Месси, 38 (с пенальти)
Леванте: Фернандес — Мирамон, Постиго, Везу, Клерк — Мелеро, Радоя, Кампанья (Кабако, 87) — Барди (Рочина, 62) — Моралес (Вукчевич, 82), Майораль
Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Семеду — Видаль (Бускетс, 64), де Йонг, Артур (Фати, 67) — Месси, Суарес (Перес, 41), Гризманн
Предупреждения: Барди — Артур, Гризманн, Пике, Лангле, Роберто, Фати
Полная версия правил