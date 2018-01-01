Леванте - Барселона 3:1 обзор матча чемпионата Испании

Каталонцы не смогли избежать поражения в матче против Леванте.

Барселона понесла поражение от Леванте на выезде в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Леванте - Барселона 3:1 Голы: Кампанья, 60, Майораль, 63, Радоя, 68 - Месси, 38 (с пенальти) Леванте: Фернандес — Мирамон, Постиго, Везу, Клерк — Мелеро, Радоя, Кампанья (Кабако, 87) — Барди (Рочина, 62) — Моралес (Вукчевич, 82), Майораль Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Семеду — Видаль (Бускетс, 64), де Йонг, Артур (Фати, 67) — Месси, Суарес (Перес, 41), Гризманн Предупреждения: Барди — Артур, Гризманн, Пике, Лангле, Роберто, Фати

Аня Радченко