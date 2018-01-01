Зозуля получил повреждение в поединке против Нумансии
Украинский футболист не смог доиграть матч Сегунды.
Главный тренер Альбасете Луис Мигель Рамис объяснил свое решение заменить нападающего Романа Зозулю на 78 минуте матча против Нумансии (0:1).
“Зозуля испытывал дискомфорт, и поэтому мы приняли решение его заменить“, - цитирует Альбасете пресс-служба испанского клуба.
Строки восстановления украинца пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что Зозуля стал лучшим игроком Альбасете в октябре.
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