Зозуля получил повреждение в поединке против Нумансии

Украинский футболист не смог доиграть матч Сегунды.

Главный тренер Альбасете Луис Мигель Рамис объяснил свое решение заменить нападающего Романа Зозулю на 78 минуте матча против Нумансии (0:1).

“Зозуля испытывал дискомфорт, и поэтому мы приняли решение его заменить“, - цитирует Альбасете пресс-служба испанского клуба.

Строки восстановления украинца пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Зозуля стал лучшим игроком Альбасете в октябре.