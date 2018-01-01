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Зозуля получил повреждение в поединке против Нумансии

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Украинский футболист не смог доиграть матч Сегунды.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
albacetebalompie.est

Главный тренер Альбасете Луис Мигель Рамис объяснил свое решение заменить нападающего Романа Зозулю на 78 минуте матча против Нумансии (0:1).

“Зозуля испытывал дискомфорт, и поэтому мы приняли решение его заменить“, - цитирует Альбасете пресс-служба испанского клуба.

Строки восстановления украинца пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Зозуля стал лучшим игроком Альбасете в октябре.

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Теги: футбол, Роман Зозуля, Альбасете, Сегунда
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