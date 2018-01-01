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Иньеста: Ракитич - отличный игрок, я бы не отпустил его

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Легенда каталонцев прокомментировал слухи по поводу ухода хорвата.
Иван Ракитич
Иван Ракитич
Getty Images

Полузащитник Иван Ракитич в ближайшее время может покинуть Барселону. Легенда каталонцев Андрес Иньеста высказал свое мнение по поводу слухов об уходе футболиста.

“Я бы не отпустил Ракитича, это отличный игрок. То, что Иван все время делал в Барселоне - изумительно.

В этом году Ракитич не сияет как раньше, но это не означает, что он перестал быть хорошим игроком“, - цитирует испанца Mundo Deportivo.

Напомним, ранее сообщалось, что Ракитич и Барселона договорились о расторжении контракта. Одним из главных претендентов на хорвата является туринский Ювентус.

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Теги: футбол, Барселона, Иван Ракитич, Андрес Иньеста
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