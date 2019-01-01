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Пике: У Месси с Гризманном нет конфликта

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Месси хорошо ладит с французом.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

Защитник Барселоны Жерар Пике прокомментировал слухи о том, что Гризманн имеет конфликт с Месси.

“Что касается сложных отношений Месси и Гризманна, все очень сильно преувеличивают.

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Лео и Гризи ладят так же, как Лео и Дембеле, или Лео с Педро или Вильей. Все в порядке. С Суаресом они почти как братья.

То, что он не общается с Гризманном, как с Луисом, не означает, что они плохо ладят“, - приводит слова Пике Goal со ссылкой на Cadena SER.

Напомним, что француз заявил, что мало общается с аргентинцем.

Отметим, что Месси прокомментировал информацию по поводу плохого общения с Гризманном.

Ранее Пике заявлял, что он хорошо ладит с игроками Реала.

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Теги: Жерар Пике, Антуан Гризманн, Лионель Месси, Барселона
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