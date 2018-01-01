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Реал - Леганес 5:0 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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Мадридский Реал уверенно разобрался с Леганесом на своем поле.

Реал - Леганес: видео голов
Реал - Леганес: видео голов
Getty Images

В матче 11-го тура чемпионата Испании мадридский Реал спокойно обыграл Леганес.

Подопечные Зинедина Зидана отправили 5 безответных голов в ворота соперника.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Леганес:

Реал - Леганес 5:0
Голы: Родриго, 7, Кроос, 8, Рамос, 24 (с пенальти), Бензема, 69, Йович, 90+1

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Вальверде (Иско, 75), Каземрио, Кроос (Модрич, 62) - Родриго, Бензема (Йович, 70), Азар

Леганес: Сориано - Бустинса (Росалес, 72), Тарин, Омеруо, Силва - Авазьем, Ривера - Брэйтвейт, Оскар (Руйбал, 66), Родригеш (Ресио, 56) - Эн Незери

Предупреждения: Марсело - Сориано, Ривер, Бустинса, Руйбал. 

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Леганес, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, видео голов, обзор матча
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