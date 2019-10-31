Ибрагимович сделал заявление по поводу своего возвращения в Испанию

Шведский футболист заинтриговал болельщиков выбором нового клуба.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович покинет команду в зимнее трансферное окно. В связи с этим ранее футболист опубликовал видеообращение по поводу своего возвращения в Испанию.

“Ни в коем случае, Испания! Златан вас приглашает на сайт и играйте с полной ответственностью“, - написал Ибрагимович на своей странице в Twitter.

Как оказалось, заявление шведа является всего лишь частью рекламой букмекерской кампании Bet Hard.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может перебраться в Бразилию.