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Ибрагимович сделал заявление по поводу своего возвращения в Испанию

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Шведский футболист заинтриговал болельщиков выбором нового клуба.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович покинет команду в зимнее трансферное окно. В связи с этим ранее футболист опубликовал видеообращение по поводу своего возвращения в Испанию.

“Ни в коем случае, Испания! Златан вас приглашает на сайт и играйте с полной ответственностью“, - написал Ибрагимович на своей странице в Twitter.

Как оказалось, заявление шведа является всего лишь частью рекламой букмекерской кампании Bet Hard.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может перебраться в Бразилию.

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Теги: футбол, Златан Ибрагимович
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