Зозуля стал лучшим игроком Альбасете в октябре

Украинец отметился результативными действиями в матчах против Фуэнлабрады и Кадиса.

Форвард Альбасете Роман Зозуля стал лучшим футболистом команды в октябре, сообщает пресс-служба испанского клуба.

В уходящем месяце украинский футболист сыграл в пяти поединках. Роман принес победу своей команде над Фуэнлабрадой в рамках 12 тура Сегунды, а уже в следующем туре гол Зозули помог Альбасете обыграть Кадис.

В этом сезоне на счету Зозули 12 матчей, три гола и одна результативная передача.

Отметим, что Альбасете занимает пятое место в турнирной таблице Сегунды и отстает от идущего первым Кадиса на девять пунктов.