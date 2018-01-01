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Зозуля стал лучшим игроком Альбасете в октябре

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Украинец отметился результативными действиями в матчах против Фуэнлабрады и Кадиса.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
albacetebalompie.es

Форвард Альбасете Роман Зозуля стал лучшим футболистом команды в октябре, сообщает пресс-служба испанского клуба.

В уходящем месяце украинский футболист сыграл в пяти поединках. Роман принес победу своей команде над Фуэнлабрадой в рамках 12 тура Сегунды, а уже в следующем туре гол Зозули помог Альбасете обыграть Кадис.

В этом сезоне на счету Зозули 12 матчей, три гола и одна результативная передача.

Отметим, что Альбасете занимает пятое место в турнирной таблице Сегунды и отстает от идущего первым Кадиса на девять пунктов.

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Теги: футбол, Роман Зозуля, Альбасете, Сегунда
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