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Пике: У меня никогда не было плохого отношения к игрокам Реала

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Испанец дружелюбный.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

Защитник Барселоны Жерар Пике рассказал, с кем имеет хорошие отношения из футболистов Реала.

“Я очень хорошо общаюсь с Начо, а также с Лукасом Васкесом.

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Не сказал бы, что с Серхио Рамосом мы друзья, но у нас теплые и уважительные отношения. С Альваро Моратой то же самое, хотя сейчас его нет в Реале.  Я всегда очень хорошо ладил с ними.

Соперничество в классико доведено до предела, но когда я возвращаюсь с работы, в данном случае с футбола, я отлично отношусь к футболистам Реала.

Для других людей соперничество - это их жизнь, но не для меня.

Я воспринимаю это по-другому, и у меня никогда не было плохого отношения к игрокам Реала, только большое уважение“, - передает слова Пике Sport.es со ссылкой на Cadena SER

Отметим, что ранее игрок сделал заявление по поводу возвращения Неймара.

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Теги: Жерар Пике, Барселона, Реал Мадрид, Ла Лига, футбол
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