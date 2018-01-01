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Лунин показал свой праздничный костюм на Хэллоуин

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Украинец подобрал себе весьма простой, но очень знаменитый образ.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин, выступающий сейчас за Вальядолид на правах аренды, продемонстрировал свой костюм на Хэллоуин.

Футболист выбрал достаточно простой образ - он одел одежду черного цвета, а на лицо надел маску из фильма Крик.

Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

Также Андрей показал праздничный образ своей девушки Анастасии.

Андрей Лунин и его девушка
Андрей Лунин и его девушка
instagram.com/lunin_andrey/

Отметим, что свой костюм к празднику ранее показал форвард Баварии Роберт Левандовски.

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Теги: Андрей Лунин, Испания, футбол, вне игры, Хэллоуин, фото, Instagram
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