Лунин показал свой праздничный костюм на Хэллоуин

Украинец подобрал себе весьма простой, но очень знаменитый образ.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин, выступающий сейчас за Вальядолид на правах аренды, продемонстрировал свой костюм на Хэллоуин.

Футболист выбрал достаточно простой образ - он одел одежду черного цвета, а на лицо надел маску из фильма Крик.

Андрей Лунин instagram.com/lunin_andrey/

Также Андрей показал праздничный образ своей девушки Анастасии.

Андрей Лунин и его девушка instagram.com/lunin_andrey/

Отметим, что свой костюм к празднику ранее показал форвард Баварии Роберт Левандовски.