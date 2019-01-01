Пике: Мы были готовы понизить свои зарплаты, ради возвращения Неймара

Бразилец может вернуться в состав "сине-гранатовых".

Защитник Барселоны Жерар Пике прокомментировал несостоявшийся переход Неймара из ПСЖ в каталонский клуб.

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“Мы не собирали деньги. Мы сказали президенту о том, что готовы внести изменения в наши контракты, потому что мы знали о существовании проблемы с финансовым fair play.

У нас не было проблем в том, чтобы помочь клубу в этой ситуации.Но речь шла не о снижении наших зарплат, а о том, чтобы найти способ подписать Неймара. С этим возникли определенные проблемы.

Может ли еще Неймар вернуться в Барселону? В футболе может произойти все что угодно, и с каждым годом это становится все отчетливее.

Мы говорили Неймару: “Ты идешь в золотую тюрьму“. Но в футболе возможно все, и дверь будет открыта“, - рассказал Пике в эфире программы El Larguero.

Напомним, что президент ПСЖ называл сумму за трансфер Неймара, которая удовлетворить французский клуб.

Отметим, что бразилец заявлял, что он счастлив в ПСЖ, но все знали, что он хочет покинуть Париж.