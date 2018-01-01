Реал разгромил Леганес

Подопечные Зинедина Зидана забили пять безответных голов в ворота соперника.

Мадридский Реал на своем поле обыграл Леганес в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Зинедин Зидан доверил место в старте Вальверде и Родриго, и последний открыл счет в этом поединке уже на седьмой минуте встречи. А уже через минуту Кроос удвоил преимущество "сливочных".

Еще один гол в первом тайме записал себе в актив Серхио Рамос. Во втором тайме отличился Карим Бензема, который также ассистировал при первых двух голах. Окончательный счет в поединке установил вышедший на замену Йович на 91-й минуте встречи.

Реал - Леганес 5:0

Голы: Родриго, 7, Кроос, 8, Рамос, 24 (с пенальти), Бензема, 69, Йович, 90+1

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Вальверде (Иско, 75), Каземрио, Кроос (Модрич, 62) - Родриго, Бензема (Йович, 70), Азар

Леганес: Сориано - Бустинса (Росалес, 72), Тарин, Омеруо, Силва - Авазьем, Ривера - Брэйтвейт, Оскар (Руйбал, 66), Родригеш (Ресио, 56) - Эн Незери

Предупреждения: Марсело - Сориано, Ривер, Бустинса, Руйбал