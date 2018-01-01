Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал разгромил Леганес

Комментариев: 0
Подопечные Зинедина Зидана забили пять безответных голов в ворота соперника.
Реал обыграл Леганес
Реал обыграл Леганес
Getty Images

Мадридский Реал на своем поле обыграл Леганес в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Зинедин Зидан доверил место в старте Вальверде и Родриго, и последний открыл счет в этом поединке уже на седьмой минуте встречи. А уже через минуту Кроос удвоил преимущество "сливочных".

Еще один гол в первом тайме записал себе в актив Серхио Рамос. Во втором тайме отличился Карим Бензема, который также ассистировал при первых двух голах. Окончательный счет в поединке установил вышедший на замену Йович на 91-й минуте встречи.

Реал - Леганес 5:0
Голы: Родриго, 7, Кроос, 8, Рамос, 24 (с пенальти), Бензема, 69, Йович, 90+1

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Вальверде (Иско, 75), Каземрио, Кроос (Модрич, 62) - Родриго, Бензема (Йович, 70), Азар

Леганес: Сориано - Бустинса (Росалес, 72), Тарин, Омеруо, Силва - Авазьем, Ривера - Брэйтвейт, Оскар (Руйбал, 66), Родригеш (Ресио, 56) - Эн Незери

Предупреждения: Марсело - Сориано, Ривер, Бустинса, Руйбал

Поделись:
Теги: Реал, Реал Мадрид, Леганес, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь