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Гвардиола: Хави станет главным тренером Барселоны

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Испанец уверен, что его соотечественник станет тренером каталонского клуба.
Хави
Хави
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу Хави, который сейчас работает главным тренером в катарском клубе.

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“Рано или поздно это случится, Хави станет главным тренером Барселоны. Он еще очень молод, но однажды это произойдет.

Хави понимает футбол, он - страстный человек, который полностью посвящен работе. Хави - смелый, он прямо все говорит“, - приводит слова Гвардиолы Catalunya Radio. 

Ранее сообщалось, что Хави - главный кандидат на смену Вальверде.

Отметим, что испанец не считает, что у него бы возникли проблемы в каталонском клубе.

Напомним, что Хави возглавил катарский клуб весной этого года.

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Теги: Хосем Гвардиола, Хави, Барселона
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