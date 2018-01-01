Гвардиола: Хави станет главным тренером Барселоны

Испанец уверен, что его соотечественник станет тренером каталонского клуба.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу Хави, который сейчас работает главным тренером в катарском клубе.

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“Рано или поздно это случится, Хави станет главным тренером Барселоны. Он еще очень молод, но однажды это произойдет.

Хави понимает футбол, он - страстный человек, который полностью посвящен работе. Хави - смелый, он прямо все говорит“, - приводит слова Гвардиолы Catalunya Radio.

Ранее сообщалось, что Хави - главный кандидат на смену Вальверде.

Отметим, что испанец не считает, что у него бы возникли проблемы в каталонском клубе.

Напомним, что Хави возглавил катарский клуб весной этого года.