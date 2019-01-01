Вальверде: Каждый раз, когда Месси выходит на поле, появляется магия

Наставник каталонцев не может подобрать слов, чтобы описать игру аргентинца.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал игру Лионеля Месси в матче чемпионата Испании против Вальядолида (5:1). Напомним, на счету капитана каталонцев дубль и две результативные передачи.

“Что я могу сказать о Месси? У меня уже нет слов, чтобы описать его игру. Его нельзя сравнивать с другими игроками. Каждый раз, когда он выходит на поле, появляется магия.

Я не знаю, как это описать. Мне уже давно не хватает слов“, - цитирует специалиста Marca.

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Отметим, что два забитых гола позволили Месси обойти Роналду по количеству голов на клубном уровне.