Барселона - Вальядолид - 5:1 Видео голов и обзор матча Ла Лиги
Каталонцы в домашнем матче не оставили шансов сопернику.
Барселона разгромила Вальядолид в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Дублем в составе каталонцев отметился Лионель Месси.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Вальядолид:
Барселона - Вальядолид 5:1
Голы: Лангле, 2, Видаль, 29, Месси, 34, 75, Суарес, 77 - Оливас, 15
Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба (Роберто, 78) - Видаль, Бускетс, де Йонг (Ракитич, 60) - Месси, Суарес, Фати (Гризманн, 63)
Вальядолид: Масип - Порро, Оливас, Фернандес, Барба, Начо (Салису, 32) - Плано (Унал, 66), Мичел, Тухами (Эрвиас, 53), Рубио - Гвардиола
Предупреждения: Фернандес, Гвардиола, Мичел
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