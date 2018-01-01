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Барселона - Вальядолид - 5:1 Видео голов и обзор матча Ла Лиги

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Каталонцы в домашнем матче не оставили шансов сопернику.

Барселона обыграла Вальядолид
Барселона обыграла Вальядолид
Getty Images

Барселона разгромила Вальядолид в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Дублем в составе каталонцев отметился Лионель Месси. 

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Вальядолид:

Барселона - Вальядолид 5:1
Голы: Лангле, 2, Видаль, 29, Месси, 34, 75, Суарес, 77 - Оливас, 15

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба (Роберто, 78) - Видаль, Бускетс, де Йонг (Ракитич, 60) - Месси, Суарес, Фати (Гризманн, 63)

Вальядолид: Масип - Порро, Оливас, Фернандес, Барба, Начо (Салису, 32) - Плано (Унал, 66), Мичел, Тухами (Эрвиас, 53), Рубио - Гвардиола

Предупреждения: Фернандес, Гвардиола, Мичел

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Теги: футбол, Барселона, Вальядолид, видео голов, обзор матча, Ли Лига
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