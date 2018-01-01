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Алавес - Атлетико 1:1 Видео голов и обзор матча Ла Лиги

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"Матрасники" упустили выездную победу.

Алавес и Атлетико разошлись миром
Алавес и Атлетико разошлись миром
Getty Images

Мадридский Атлетико не смог победить в выездном матче против Алавеса в рамках 11-го тура чемпионата Испании. 

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Алавес - Атлетико:

Алавес - Атлетико 1:1

Голы: Перес, 83 - Мората, 71

Алавес: Пачеко - Агиррегарибия, Лагуардия, Магальян, Дуарте - Видаль, Гарсия, Вакасо (Берк, 75), Риоха (Пере Понс, 68) – Хоселу (Пина, 88), Перес

Атлетико: Облак - Ариас, Фелипе, Эрмосо, Ренан Лоди - Лемар, Льоренте (Парти, 46), Эррера (Мората, 60), Сауль - Корреа, Коста (Коке, 70)

Предупреждения: Вакасо, Гарсия, Лагуардия - Льоренте, Фелипе, Эрмосо. 

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Теги: футбол, Атлетико, Алавес, Ла Лига, видео голов, обзор матча
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