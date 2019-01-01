Президент Ла Лиги: Класико - это вопрос всего государства, а не Барселоны
Важно, чтоб ничего плохого не произошло.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением по поводу переноса Эль-Класико.
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“Мы хотели провести обмен кругами, чтобы подольше отложить матч на Камп Ноу. Мы хотели провести там игру в марте.
Перенос на 18 декабря был утвержден без согласия Ла Лиги. Мы также рассматривали вариант с переносом на 4 декабря.
Класико - это вопрос всего государства, а не Барселоны.
До 18 декабря в Испании еще много чего может произойти, и я надеюсь, что это будут позитивные новости“, - приводит слова Тебаса As.
Ранее сообщалось, что Эль-Класико состоится в декабре.
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