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Президент Ла Лиги: Класико - это вопрос всего государства, а не Барселоны

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Хавьер Тебас
Хавьер Тебас
Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением по поводу переноса Эль-Класико.

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“Мы хотели провести обмен кругами, чтобы подольше отложить матч на Камп Ноу. Мы хотели провести там игру в марте.

Перенос на 18 декабря был утвержден без согласия Ла Лиги. Мы также рассматривали вариант с переносом на 4 декабря.

Класико - это вопрос всего государства, а не Барселоны.

До 18 декабря в Испании еще много чего может произойти, и я надеюсь, что это будут позитивные новости“, - приводит слова Тебаса As.

Ранее сообщалось, что Эль-Класико состоится в декабре.

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Теги: Хавьер Тебас, Барселона, Реал Мадрид, Ла Лига
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