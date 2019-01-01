Азар: Мечтал играть за величайший клуб

Челси понял и отпустил игрока.

Футболист Реала» Эден Азар рассказал подробности перехода из Челси в состав “сливочных“.

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“Я всегда мечтал играть за Реал, величайшую команду мира, и сейчас я счастлив. Куртуа всегда говорил мне, что это лучший клуб.

Я уже принял решение после чемпионата мира. Я говорил себе: “Сейчас я должен присоединиться к Реалу. Но тогда это не было возможно, и я провел еще один год в Челси, и это облегчило мой отъезд. Клуб понял меня и позволил мне уйти.

Я поговорил с Пересом, и он сказал мне, что он ждет меня в Мадриде, еще я общался с Модричем.

У меня создалось впечатление, что все они хотели видеть меня в Реале, и это наконец случилось“, - приводит слова Азара пресс-служба клуба.

Отметим, что ранее игрок признался, что ему “сложно носить“ 7 номер на спине.