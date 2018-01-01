Зидан: Плохие игры - это часть жизни тренера

В Реале нет права на ошибки.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мнением по поводу игры “сливочных“ в текущем сезоне.

“Когда ты выступаешь за Реал, у тебя нет никаких иллюзий. Все игроки счастливы быть здесь и хотят показывать свою лучшую игру. Я уже говорил об этом.

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Я не устал объяснять ситуацию вокруг Бэйла, потому что она предельно проста. Игрок попросил разрешения покинуть расположение клуба по личной причине. Я не касаюсь этих вопросов.

Плохие игры - это часть жизни тренера. Наоборот, в сложные моменты мы не должны сдаваться. Я знаю, где работаю, и понимаю, что мы должны выигрывать.

Позади много работы, однако результаты очень важны, поскольку это Реал. Ситуация будет такой для любого тренера, который возглавит этот клуб“, - цитирует Зидана Marca.

Отметим, что ранее француз говорил, что достало, когда СМИ говорят про него.