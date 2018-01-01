Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зидан: Плохие игры - это часть жизни тренера

Комментариев: 0
В Реале нет права на ошибки.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мнением по поводу игры “сливочных“ в текущем сезоне.

“Когда ты выступаешь за Реал, у тебя нет никаких иллюзий. Все игроки счастливы быть здесь и хотят показывать свою лучшую игру. Я уже говорил об этом.

Читай также: Стало известно, когда состоится Эль-Класико

Я не устал объяснять ситуацию вокруг Бэйла, потому что она предельно проста. Игрок попросил разрешения покинуть расположение клуба по личной причине. Я не касаюсь этих вопросов.

Плохие игры - это часть жизни тренера. Наоборот, в сложные моменты мы не должны сдаваться. Я знаю, где работаю, и понимаю, что мы должны выигрывать.

Позади много работы, однако результаты очень важны, поскольку это Реал. Ситуация будет такой для любого тренера, который возглавит этот клуб“, - цитирует Зидана Marca.

Отметим, что ранее француз говорил, что достало, когда СМИ говорят про него.

Поделись:
Теги: Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Ла Лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь