Игрок Барселоны возмущен количеством времени, которое проводит на поле
Полузащитник Барселоны Артуро Видаль заявил, что хочет проводить больше игрового времени на поле.
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“Я буду усердно работать, чтобы не покидать этот клуб и вносить свой вклад в решение наших задач на сезон.
Но я недоволен, даже с учетом того, что я пытаюсь справиться с этой ситуацией и заработать место в стартовом составе.
Я всю свою карьеру много работал, момент для меня еще не пришел, но я спокоен, так как знаю, что это произойдет.
Я не могу найти объяснения. Есть разные точки зрения о футболе, есть решения, которые тренер должен принять. Я пытаюсь помогать команде, когда я играю“, - цитирует Видаля Football Italia.
Ранее сообщалось, что Барселона готова разорвать контракт с Ракитичем.
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